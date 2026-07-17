Епископ Питирим назначен архиереем Таджикистана, новым епископом Скопинским стал Иона

Новым епископом Скопинским и Шацким избран иеромонах Иона (Черкасов).16 июля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.