Рөстәм Миңнеханов 5 районда өстәл теннисы үзәкләре ачты

Бүген Татарстанның биш районында өстәл теннисы үзәкләре ачылды. Саба районы Шәмәрдән бистәсендәге үзәкне ачу тантанасына ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм РФ Президенты киңәшчесе Игорь Левитин килде, шулай ук тантанада видеоконференция режимында Россия Өстәл теннисы федерациясе президенты Александр Бабаков та катнашты.
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