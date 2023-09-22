Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ниццы», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье

В субботу «Брест» сыграет дома с «Лионом». В воскресенье «ПСЖ» сразится с «Марселем». Завершится тур во вторник матчем «Лилль» – «Реймс».
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