Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Ну, очень-очень интересные комментарии можно прочесть сегодня в заокеанских соцсетях. Как выяснилось, немалая часть простых американцев в данный момент находится в состоянии паники, взбудораженная не только новостью о совсем скором и, наверняка, долгожданном для принимающей стороны, визите российских моряков на Кубу.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
вы выбираете, вам и отвечать, демократия панимашь!!
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4 час.
Надежда Яблокова
Как это знакомо - А нас за що??? 😂
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4 час.
Владимир Соловьев
АМЕРИКАНЦЫ, &quot;НАШ ОТРЯД ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ПОРОСЯТ, МЫ ВАС НЕ ОБИДИМ, &quot;ПОГЛЯДИМ&quot; И ВЫЙДЕМ&quot;.
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1 час.

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