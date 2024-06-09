"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Ну, очень-очень интересные комментарии можно прочесть сегодня в заокеанских соцсетях. Как выяснилось, немалая часть простых американцев в данный момент находится в состоянии паники, взбудораженная не только новостью о совсем скором и, наверняка, долгожданном для принимающей стороны, визите российских моряков на Кубу.