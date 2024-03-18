Киев проваливает план по запугиванию жителей приграничных регионов РФ

Mayor of Belgorod City/Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS Пожалуй, впервые в истории России выборы президента происходят в условиях абсолютно беспрецедентного внешнего давления и настоящей агрессии.
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