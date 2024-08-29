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Минздрав сообщил о новой болезни, вызываемой вейпами и электронными сигаретами

Минздрав сообщил о новой болезни, вызываемой вейпами и электронными сигаретами

Врачи предупредили курильщиков о новой лёгочной болезниВ телеграм-канале "Новости Минздрава" появилась информация, что вейпы и электронные сигареты могут вызвать новую болезнь лёгких под названием EVALI.

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