Российские туристы могут стать актёрами настоящих китайских дорам на студии Hengdian World Studios

Российские туристы получили уникальную возможность официально участвовать в съёмках популярных китайских дорам на базе крупнейшей в мире киностудии Hengdian World Studios, известной также как «Китайский Голливуд».
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