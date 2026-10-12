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Регионы России

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Российские туристы могут стать актёрами настоящих китайских дорам на студии Hengdian World Studios

Российские туристы могут стать актёрами настоящих китайских дорам на студии Hengdian World Studios

Российские туристы получили уникальную возможность официально участвовать в съёмках популярных китайских дорам на базе крупнейшей в мире киностудии Hengdian World Studios, известной также как «Китайский Голливуд».

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