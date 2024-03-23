Дептранс: в столичном метро усилили меры безопасности

В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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