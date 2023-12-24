Статистика: В Подмосковье в ноябре подорожали мясо, лекарства и мебель

В ноябре в Московской области подорожали ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Это следует из сообщения пресс-службы управления ЦБ России по Центральному федеральному округу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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