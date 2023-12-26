Диетолог подсказал способ быстро избавиться от лишних калорий после застолья

Диетолог Мосли: избавиться от лишних калорий после застолья поможет прогулка Чтобы быстро избавиться от лишних калорий и сахара, после застолья нужно выйти на улицу и пройтись быстрым шагом, считает диетолог Майкл Мосли.
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