В Минске 15 октября десять студенческих семей — финалистов республиканского конкурса «Счастливы вместе» — обсудили с министром образования Андреем Иванцом и председателем отраслевого профсоюза Татьяной Якубович, как совмещать учёбу, работу и семейные обязанности.
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