"Ведомости": МВД проводит проверку в отношении Заславского

Стало известно о проверке МВД в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах и собеседника, знающего детали проверки, сообщило издание "Ведомости".
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