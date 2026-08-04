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Газета.ру

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"Ведомости": МВД проводит проверку в отношении Заславского

"Ведомости": МВД проводит проверку в отношении Заславского

Стало известно о проверке МВД в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах и собеседника, знающего детали проверки, сообщило издание "Ведомости".

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