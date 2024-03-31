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CNN: американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи Устава НАТО

CNN: американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи Устава НАТО

Американский штат Гавайи не подпадает под действие пятой статьи Устава Североатлантического альянса о защите: если база ВМС США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования недалеко от Гонолулу подвергнутся атаке, союзники по блоку не обязаны их защищать.

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