CNN: американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи Устава НАТО

Американский штат Гавайи не подпадает под действие пятой статьи Устава Североатлантического альянса о защите: если база ВМС США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования недалеко от Гонолулу подвергнутся атаке, союзники по блоку не обязаны их защищать.