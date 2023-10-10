В Совфеде оценили посыл США о скорой войне с Россией, напомнив о 2 важных нюансах

Алексей Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Марка Милли, сделавшего прогноз на ближайшие 10–15 летНекоторое время назад экс-глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что после победы России в украинском конфликте возрастёт вероятность столкновения Москвы и Вашингтона.