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Царьград

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Беспокойная ночь: В Киеве и в Днепропетровской области вновь звучат громкие взрывы

Беспокойная ночь: В Киеве и в Днепропетровской области вновь звучат громкие взрывы

Минувшей ночью в столице Украины были слышны громкие хлопки и взрывы снарядов. Ночь в городе выдалась неспокойная.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
представляю какой хрюкающий визг был на свиноферме ночью перед забоем🐷🐽😱😀👍👍👍..
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19 час.

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