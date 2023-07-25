Нурбек Карабала о дебюте Алмабаева в UFC: «Он – готовы боец хорошего уровня, единственное -чуть низкий для веса 57 кг»

Президент казахстанского ММА-промоушена Naiza FC Нурбек Карабала оценил перспективы бойца наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаева и поделился ожиданиями от его дебюта в самой известной лиге мира: «Асу — уже готовый боец достаточно хорошего уровня.