Как русская история будет судить Путина...

СССР-РоссияПолитикаКак русская история будет судить Путина... казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда. Расскажу вам про дворец Путина.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила берУже вошел в Историю. Главное, что бы потомки, потом не оболгали. На Руси, время от времени появляются такие. Не помнящие родства.СергейВ историю войдет..,но кем и как..?? Как преемник врага России и продолжил его дело..,по обману россиян и строительства дикого капитализма со всеми последствиями..., не имея на это полномочий ..?Или кто-то скажет, что он Поднял Россию с колен..?? Он получилпрекрасную страну ,со второй мирвОлег ПомошниковТ.е. ты хотел комсорга Немцова президентом? Да? Вот уж где был вражина. И Ельцин не был по факту врагом а был жадный до власти дурак и алкашь. И в итоге все же сделал правильный выбор. Не твой Немцов стал президентом,хе-хе, а Путин, собиравший потом страну по кусочкам. Ты в очень странной компании,которую бесит Путин. Евреи,Бриты,США,Поляки с прибалтами и великими украми. Тебе ли говорить о врагах России с такими то сообщниками?Сергейовой экономикой с развитым машиностроением и сельским хозяйством, самодостаточную страну с самым высококвалифицированным рабочим классом, с мировой медициной, образованием ,наукой и достижениями.. И.., что он сделал за эти 22 года..?? Приумножил все эти достижения..?? Да нет..Разрушил все Ельцинско-чубайсовскими реформами, продал западу до 85% ресурсов и оставшихся ресурсов страны..Вытер ноги об Конституцию, чтобы остаться во власти, чтобы выжечь из мозгов россиян все Советское, все Социалистическое.. 25 миллионов НИЩИХ россиян на фоне его дворца и диком количестве миллиардеров и миллионеров.., нажившихся на воровстве ресурсом и бюджета страны..,это все его ..заслуги..Евгений Кислинскийчто Вы уважаемый курите.степан дуновВсе пропало, туши лампы, зажигай поминальные свечи.степан дуновНаверно сухой мухомор.ОльгаЭто штатный бот, и курит он соросовские методички. Работа у него такая.Комментировать
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