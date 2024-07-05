Трое врачей больницы имени Вересаева награждены медалями

Сергей Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсёстрам. Как мэр написал в своем телеграм-канале, в число награжденных медалью Луки Крымского вошел Александр Муха, врач-нейрохирург ГКБ им.
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