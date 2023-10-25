В России создадут базу недобросовестных производителей и поставщиков

База данных, в которой будет содержаться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах промышленной продукции, начнет работать в России, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.
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