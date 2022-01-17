По инициативе МВД России реализован новый сервис на портале государственных услуг

В целях создания благоприятных условий для работодателей и заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, Минцифры России по инициативе МВД России на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы высококвалифицированным иностранным специалистам.
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