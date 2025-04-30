В Пермском крае жена подкараулила любовницу мужа и жестоко избила её

24-летняя Екатерина узнала, где живет 17-летняя Кристина, с которой встречался ее супруг. Дождавшись, когда та зайдет в общежитие, ревнивица напала на девушку и стала таскать ее за волосы, била по голове и угрожала запихнуть ее в мусорный бак.