Собянин утвердил еще три проекта комплексного развития территорий

На месте бывшей промзоны построят торговый центр На месте малоиспользуемых территорий в столичных районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино появятся новые жилые и общественно-деловые кварталы.
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