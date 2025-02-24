Смолянам предлагают выбрать территории для благоустройства

От смолян потребуются аккаунты на Госуслугах. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» Власти муниципалитета запустили официальное, с авторизацией через Госуслуги голосование за территории Смоленска под благоустройство в следующем календарном году.