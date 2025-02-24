Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василиса Иванова
    Театр абсурда!!!!!!!За хранение отцов...
  • Татьяна Климова
    Наверное "ценный специалист" был за рулем!В Смоленске после...
  • Наталья
    Стыдобища о таком писать вообще! Что такое 10% от пенсии??? А на сколько процентов повысились цены и коммунальные усл...На Смоленщине раз...

Смолянам предлагают выбрать территории для благоустройства

Смолянам предлагают выбрать территории для благоустройства

От смолян потребуются аккаунты на Госуслугах. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» Власти муниципалитета запустили официальное, с авторизацией через Госуслуги голосование за территории Смоленска под благоустройство в следующем календарном году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх