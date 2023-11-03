Экс-форвард «Челси» Ба об Эль-Гази: «Ему следовало бы жалеть о поддержке гибнущих мирных жителей? В каком мире мы живем...»

«Майнц» 3 ноября расторг контракт с полузащитником, выразившим поддержку Палестине. «Вы хотите сказать, что ему следовало бы жалеть о том, что он поддержал бедных мирных жителей (в том числе младенцев и детей), которых убивают? В каком мире мы живем.