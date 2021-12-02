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Света в конце майданного тоннеля не видно

Света в конце майданного тоннеля не видно

Любые посягательства на власть Зеленского (как и ранее Порошенко) действующий режим объясняет «происками Москвы» Как и следовало ожидать, брутальный госпереворот при участии коварной России и олигарха Ахметова, обещанный господином Зеленским на 1 декабря, в последний момент был заменён приятными уличными гуляниямиГлавное — манёвры! Всего лишь неделю назад Зеленский заявил о «заговоре Кремля» при участии Рината Ахметова, потом премьер-министр Шмыгаль в интервью Reuters подтвердил опасность госпереворота, СБУ возбудила уголовное дело по факту подготовки госпереворота, а в эфире ICTV руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк поведал, что ситуацию на Украине дестабилизируют почти семь тысяч сотрудников спецслужб РФ.

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