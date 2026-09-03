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Компани про 4:1: «Оснабрюк» забил великолепный гол в дебюте, но «Бавария» сохраняла спокойствие на протяжении всего матча»

Тренер «Баварии» Венсан Компани оценил разгром «Оснабрюка» (4:1) в 1-м раунде Кубка Германии. «Это был тяжелый кубковый матч против сложного соперника в гостях.

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