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«Постановка?»: Таджикистан неудачно пытается выставить героем Отабека, «спасшего» горящую машину в Москве

«Постановка?»: Таджикистан неудачно пытается выставить героем Отабека, «спасшего» горящую машину в Москве

Мигрант из Таджикистана Отабек Мадрахимов стал героем азиатских СМИ, потушив горящий автомобиль в Москве.

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Комментарии
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Александр
Одна снежинка - ещё не снег,одна дождинка - ещё не дождь...
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1 час.
Alex Nемо
Разобраться для начала а как начался этот пожар в авто, кто хозяин, кто был за рулём и в машине и т.д. Вожу машины еще с 1972 года. Ни одна ни разу не загорелась без того чтобы кто-то снаружи не вмешался.
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1 час.
Анатолий Чернышев
Корейцы под контролем государства - своего и нашего, оргнабор. А сраноазиаты никому как организованные бригады гастарбайтеров не нужны, даже своему правительству и за их жизнь, здоровье, условия труда никто не отвечает.
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1 час.
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