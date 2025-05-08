Сохраняя наследие подвига: МЧС России участвует в мероприятиях в преддверии 80-летия Победы

Празднуя 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники МЧС России по всей стране принимают участие в мероприятиях, которые так или иначе благодарят и прославляют героев, помогают сберечь память поколений, растить молодежь в духе патриотизма и не давать переписывать нашу историю.