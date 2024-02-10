Традиции китайского Нового года Дракона 2024: сказочные открытки и поздравления 10 февраля Алёна ЮрьеваСегодня мы поговорим о самом продолжительном и волнующем празднике в Китае и других странах Восточной Азии — китайском Новом годе, или Весеннем фестивале (Чуньцзе).