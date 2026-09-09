Продюсер Ануров анонсировал выход "Волшебника" в 2028 году

Продюсер Петр Ануров сообщил, что третья часть "Волшебника Изумрудного города" появится на экранах в 2028 году.
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