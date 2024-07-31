Госдума борется с анонимностью в виртуальном пространстве. Комментарий Георгия Бовта

Политолог считает, что государство вряд ли остановится на нынешнем этапе борьбы с анонимностью в целях сокращения противоправного контента, само понятие которого постоянно расширяетсяГосдума приняла закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тысячами подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор.