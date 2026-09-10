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Спорт Уик-Энд

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«Зенит», заполучив своего воспитанника, сразу отправил его в аренду – по проторенной дорожке в Оренбург

«Зенит», заполучив своего воспитанника, сразу отправил его в аренду – по проторенной дорожке в Оренбург

Всего два дня назад «Зенит» вернул своего воспитанника голкипера Александра Дёгтева из «Сочи». Вратаря по слухам пытался приобрести «Спартак».

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