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В Казани выдано заключение экспертизы на строительство офиса «Газпрома»

В Казани выдано заключение экспертизы на строительство офиса «Газпрома»

Экспертиза одобрила строительство нового офиса компании «Газпром» в центре Казани. Здание будет расположено на улице Спартаковской и будет представлять собой 16-этажную башню, стоимостью около 10 миллиардов рублей.

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