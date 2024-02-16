В Казани выдано заключение экспертизы на строительство офиса «Газпрома»

Экспертиза одобрила строительство нового офиса компании «Газпром» в центре Казани. Здание будет расположено на улице Спартаковской и будет представлять собой 16-этажную башню, стоимостью около 10 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии