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Сын Байдена получал миллионы долларов из Румынии в обмен на влияние на власть

Сын Байдена получал миллионы долларов из Румынии в обмен на влияние на власть

Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии в обмен на влияние на власти Соединенных Штатов Америки в период, когда его отец был вице-президентом.

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