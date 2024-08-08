Сын Байдена получал миллионы долларов из Румынии в обмен на влияние на власть

Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии в обмен на влияние на власти Соединенных Штатов Америки в период, когда его отец был вице-президентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии