Саша Петров впервые рассказал о первой встрече с женой Викой: «Меня не сложно найти»

Уже больше года поклонники Петрова по-доброму завидуют его жене Виктории. Несмотря на то, что огромное количество злопыхателей пророчило их браку скорый провал и считало, что их отношения – это просто пиар, влюблённые до сих пор счастливы.
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