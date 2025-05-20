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«‎Разрушенная экономика и трагедия»: на Украине подвели итоги 6 лет правления Зеленского

«‎Разрушенная экономика и трагедия»: на Украине подвели итоги 6 лет правления Зеленского

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. За шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Украины можно было бы сделать процветающую страну, однако сегодня это государство с разрушенной экономикой и разрушенными судьбами граждан.

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