МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. За шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Украины можно было бы сделать процветающую страну, однако сегодня это государство с разрушенной экономикой и разрушенными судьбами граждан.
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