Сотрудники ФСБ за взятку задержали полковника следствия в Петербурге

Издание «Фонтанка» сообщило о задержании начальника следственного отдела полковника юстиции Игоря Шиховцова, который был задержан 24 ноября в 17:24 у здания ГСУ ГУ МВД по адресу Лиговский проспект, дом 145.
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