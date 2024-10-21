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Царьград

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  • ольга
    наркоманов разве ставят на учет? кому они нужны кроме мам и пап?Певицу Глюкозу по...
  • Вад Кук
    И кто поет на сцене уже апкоголя мало нужно наркотой обожраться , что для нее 5000 штрафа нужно поставить на учет как...Певицу Глюкозу по...
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Ивановскую канализацию за неделю засорили 167 раз

Ивановскую канализацию за неделю засорили 167 раз

12 раз аварийная служба выезжала закрывать крышки колодцев в Иванове.167 раз за неделю с 14 по 20 октября аварийные бригады ивановского водоканала выезжали на прочистку канализации на улицах и во дворах.

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