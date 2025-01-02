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Петербургский дневник

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В Центре комплексного контроля городского хозяйства прошла планерка с участием вице-губернатора Евгения Разумишкина

В Центре комплексного контроля городского хозяйства прошла планерка с участием вице-губернатора Евгения Разумишкина

Главной целью встречи стало обсуждение планов по работе коммунальных служб в праздничные дни Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин провёл планерку в Центре комплексного контроля городского хозяйства.

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