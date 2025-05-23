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Занятие по обучению грамоте ´Путешествие в страну знаний.

Занятие по обучению грамоте ´Путешествие в страну знаний.

В старшей группе № 11 прошло итоговое занятие по обучению грамоте ´Путешествие в страну знаний´.Воспитатель дошкольного образования Чайка Анастасия Алексеевна на занятии использовала различные методы и приемы для решения поставленных задач: игровой,наглядный, демонстрационный показ, Художественное слово.

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