В старшей группе № 11 прошло итоговое занятие по обучению грамоте ´Путешествие в страну знаний´.Воспитатель дошкольного образования Чайка Анастасия Алексеевна на занятии использовала различные методы и приемы для решения поставленных задач: игровой,наглядный, демонстрационный показ, Художественное слово.