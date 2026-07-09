Умерла Бонни Тайлер

Умерла британская певица Бонни Тайлер. Ей было 78 лет.«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии», — говорится в сообщении на ее сайте.