Умерла Бонни Тайлер

Умерла британская певица Бонни Тайлер. Ей было 78 лет.«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии», — говорится в сообщении на ее сайте.
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