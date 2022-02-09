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Комздрав Петербурга объяснил появление очередей из машин скорой помощи

Комздрав Петербурга объяснил появление очередей из машин скорой помощи

Очереди из карет скорой помощи у многопрофильного стационара Санкт-Петербурга, в который госпитализируют больных с COVID-19, связаны с увеличением числа случаев перевода пациентов из одной больницы в другую.

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