Комздрав Петербурга объяснил появление очередей из машин скорой помощи

Очереди из карет скорой помощи у многопрофильного стационара Санкт-Петербурга, в который госпитализируют больных с COVID-19, связаны с увеличением числа случаев перевода пациентов из одной больницы в другую.
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