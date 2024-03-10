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При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека

При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека

Женщина и двое детей погибли в пожаре, который произошел в частном доме Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей регионального центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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