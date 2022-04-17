17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

17 апреля в России отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Эта праздничная дата учреждена приказом МВД России от 12 августа 2010 г.
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