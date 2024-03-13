Дроны не смогут победить корабли

Alexander Kozlov Не понял. Автор утверждает, что с вооружением наших кораблей всё в порядке? Пусть хохлы топят Черноморский флот дальше? А может он отодвинет Крым от Украины на безопасное расстояние?

Юрий Ильинов Автор утверждает: "Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю." Так что, воевать надо, а не стоять у пирса.