Дроны не смогут победить корабли В феврале западные спутники засекли необычную активность, связанную с МКР «Аскольд».
Дроны не смогут победить корабли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexander Kozlov
Не понял. Автор утверждает, что с вооружением наших кораблей всё в порядке? Пусть хохлы топят Черноморский флот дальше? А может он отодвинет Крым от Украины на безопасное расстояние?
Ответить
22 час.
Юрий Ильинов
Автор утверждает: "Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю." Так что, воевать надо, а не стоять у пирса.
Ответить
19 час.
ВТ
Василий Топчий
Спутниковая группа врагов над Чёрным морем. А наши спутники разведки побережья украины где? Они есть, или их нет? Если есть, то разведданные должны передаваться в командный пункт ЧФ. Предположу, что они передаются в ГШ ВС РФ. Не ясно с РЭБ.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии