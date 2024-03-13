Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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  • Василий Топчий
    Спутниковая группа врагов над Чёрным морем. А наши спутники разведки побережья украины где? Они есть, или их нет? Есл...Дроны не смогут п...
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Дроны не смогут победить корабли

Дроны не смогут победить корабли

Дроны не смогут победить корабли В феврале западные спутники засекли необычную активность, связанную с МКР «Аскольд».

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Не понял. Автор утверждает, что с вооружением наших кораблей всё в порядке? Пусть хохлы топят Черноморский флот дальше? А может он отодвинет Крым от Украины на безопасное расстояние?
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22 час.
Юрий Ильинов
Автор утверждает: &quot;Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю.&quot; Так что, воевать надо, а не стоять у пирса.
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19 час.
ВТ
Василий Топчий
Спутниковая группа врагов над Чёрным морем. А наши спутники разведки побережья украины где? Они есть, или их нет? Если есть, то разведданные должны передаваться в командный пункт ЧФ. Предположу, что они передаются в ГШ ВС РФ. Не ясно с РЭБ.
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19 час.

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