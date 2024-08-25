Российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед». Он вышел на замену в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС) против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) и не отметился результативными действиями.