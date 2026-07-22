Trump Greenlights Saudi Nuclear Deal, Uranium Enrichment In The Kingdom Possible President Trump has formally approved a landmark 30-year civil nuclear cooperation agreement with Saudi Arabia that could be worth tens of billions of dollars and put American companies at the center of the kingdom's nuclear buildout, according to the Wall Street Journal.
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