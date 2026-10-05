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Мировое обозрение

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Герои нового поколения: Путин связал мужество бойцов СВО с российской системой воспитания

Герои нового поколения: Путин связал мужество бойцов СВО с российской системой воспитания

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин 5 октября, в День учителя, на церемонии награждения педагогов заявил, что героизм молодых бойцов СВО доказывает сохранение лучших традиций отечественной педагогики.

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