Герои нового поколения: Путин связал мужество бойцов СВО с российской системой воспитания

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин 5 октября, в День учителя, на церемонии награждения педагогов заявил, что героизм молодых бойцов СВО доказывает сохранение лучших традиций отечественной педагогики.
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