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Дарья Клишина: «Российским спортсменам нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады»

«Нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады? Думаю, что да. Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает.

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