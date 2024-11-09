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RT Russia

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ВС России взяли в плен в Курской области военнослужащую ВСУ

ВС России взяли в плен в Курской области военнослужащую ВСУ

Военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая взята в плен в Курской области, сообщает российское Минобороны.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Дайте мне пистолет,я ее застрелю! Рука не дрогнет!
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Устройте ей в тюрьме такие условия, чтобы сама сдохнуть захотела. Укросамка добровольно пошла &quot;русню&quot;убивать.
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13 час.
НМ
Наталия Москаленко
Она должна пожалеть, что вообще на свет родилась!
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12 час.

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