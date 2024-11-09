СЗ Светлана Зуева Дайте мне пистолет,я ее застрелю! Рука не дрогнет!

НЭ Наталья Эрнст Устройте ей в тюрьме такие условия, чтобы сама сдохнуть захотела. Укросамка добровольно пошла "русню"убивать.